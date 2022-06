Masterchef, il format di Sky fa tappa anche a Tropea

La Calabria protagonista nella nuova edizione di Masterchef Italia. Una delle esterne della 12esima edizione del talent di cucina più famoso d’Italia, che andrà in onda nei prossimi mesi, è stata girata a Tropea. Nella perla del Tirreno, infatti, sono stati avvistati i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Sui contenuti della prova in esterna vige il massimo riserbo, così come imposto dalla Endemol Shine, produttrice dello show che va in onda in Italia su Sky.



I tre famosi chef sono stati immortalati mentre cenavano in un noto ristorante della zona. Le loro foto stanno facendo il giro del web, ma per scoprire il tema della sfida in terra calabra, nella quale sono state impegnate le due brigate, bisognerà attendere la messa in onda della 12esima edizione di Masterchef.