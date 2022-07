Itg-Iti di Vibo: consegnato a 35 studenti dell’istituto il “Patentino della Robotoca”

Nell’aula magna dell’istituto superiore Itg-Iti di Vibo Valentia si è tenuto un incontro durante il quale sono stati consegnati gli attestati per il conseguimento del “Patentino della Robotica”. Una certificazione di uso e programmazione di robot industriali, riconosciuta a livello internazionale equivalente a quella rilasciata a professionisti e aziende, che ora gli studenti potranno aggiungere al proprio curriculum. L’iniziativa ha costituito la fase finale dell’omonimo corso, tenuto da Comau, azienda torinese di spessore internazionale specializzata nei processi di automazione, servizi di produzione e robot, in collaborazione con Pearson, società leader nel campo dell’editoria scolastica. [Continua in basso]

Nella fase di svolgimento del corso, coordinato dai referenti Filippo Luciano e Onorato Passarelli, e tenuto dai formatori certificati Comau Antonietta Salvia, Nicola Grasso, Giuseppe Cimadoro, Pasquale Petrolo e Antonio Ventrice, gli studenti hanno potuto apprendere le peculiarità della nuova industria 4.0, la programmazione in linguaggio Pdl2 dei robot antropomorfi a 6 assi oltre che l’applicazione pratica dei concetti su un reale braccio Comau, cimentandosi, pertanto, in test teorici e pratici con simulazioni in situazione e impegnandosi a fondo per conseguire la certificazione.

«Il percorso è stato lungo e accidentato a causa delle forzate sospensioni delle attività didattiche in presenza, ma tenacemente gli studenti sono riusciti a portare a casa un importantissimo traguardo – afferma la dirigente scolastica Maria Gramendola – Il prossimo corso partirà a settembre. L’intenzione è di farlo diventare un’opportunità costantemente presente nell’offerta formativa d’istituto, assecondando le numerose richieste di partecipazione a tale corso».

Per Filippo Luciano, referente del progetto, «sono stati conseguiti risultati eccellenti. Con un cospicuo investimento abbiamo allestito un modernissimo laboratorio, attrezzato con due bracci robotici industriali e computer estremamente performanti con potenti software di simulazione. Alcuni docenti hanno partecipato ad un percorso formativo e conseguito un certificato di abilitazione all’insegnamento. La proposta di attivare il corso era arrivata da Pearson e Comau, aziende leader nei rispettivi campi dell’editoria e dell’automazione industriale, e proprio nella sede Pearson-Comau presso l’IIS ITG-ITI di Vibo Valentia i candidati hanno sostenuto l’esame finale conquistando risultati eccellenti: su un massimo di 100 punti la media dei voti è stata di circa 86/100 punti». Per il docente responsabile «sono state due giornate lunghe e impegnative, che hanno visto i corsisti cimentarsi in un test di teoria, una verifica sul software di simulazione e in un’esperienza pratica su un braccio robotico a sei assi. Ora i neopatentati potranno spendere queste nuove e avanzate competenze nel mondo del lavoro, in particolare nel settore dell’automazione in fervente attesa di figure adeguatamente formate e motivate».

Il Patentino della Robotica, infatti, assicura l’acquisizione di competenze specifiche nel campo dell’automazione d’impresa e della robotica industriale. Tali competenze arricchiscono il Curriculum Vitae di ciascun discente e forniscono un valore aggiunto, di certo non trascurabile, per il futuro professionale dei ragazzi. La dirigente Maria Gramendola ha consegnato, ai primi 10 corsisti con il punteggio più alto nella prova d’esame finale, il riconoscimento del rimborso della quota versata per l’iscrizione e ha ringraziato tutti i docenti coinvolti nel progetto per la «professionale collaborazione da loro fornita che ha reso possibile il raggiungimento del risultato finale da parte di tutti gli studenti corsisti».

Inoltre, con grande soddisfazione di tutta la comunità scolastica, a ottenere il Patentino della Robotica sono stati anche alcuni alunni “senior” facenti parte del corso serale, i quali si sono ulteriormente distinti, insieme al resto dei compagni di classe, per essere stati i primi a conseguire il diploma per l’indirizzo di Informatica e delle Telecomunicazioni.

Articoli correlati