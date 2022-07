Nicotera, riconoscimento per l’infermiera che va in pensione: «Punto di riferimento per la comunità»

Una targa per «esprimere riconoscenza e ammirazione per tutto il lavoro svolto e la disponibilità dimostrata in questi anni per la comunità di Nicotera». È il riconoscimento tributato dall’amministrazione comunale della cittadina costiera all’infermiera Rosaria Trovato, andata in pensione dopo quarant’anni di servizio. [Continua in basso]

«Gli infermieri. Una categoria professionale spesso dimenticata – si legge in una nota dell’amministrazione -, ma fondamentale nell’assicurare quel diritto alla salute che è uno dei capitoli più importanti del patto sociale tra Stato e cittadini. E laddove, come nel comprensorio nicoterese, i servizi socio sanitari, a fronte di una popolazione sempre più vecchia, e quindi più soggetta a patologie di varia natura, sono spesso un miraggio, gli infermieri rappresentano un presidio fondamentale, impegnati di notte come di giorno, con turni che definire asfissianti è poco. Questo ritratto calza a pennello per una di loro, l’infermiera professionale Rosaria Trovato che è stata sempre al servizio di un’intera comunità – quella nicoterese – e soprattutto delle fasce più deboli della popolazione».

Per le sue doti umane e professionali, pertanto, il sindaco Giuseppe Marasco, a nome di tutta l’amministrazione comunale e facendosi interprete della volontà della cittadinanza, nicoterese e non solo, ha voluto dare un piccolo riconoscimento all’infermiera ricevendola a Palazzo Convento per consegnarle una targa ricordo: «Un giusto riconoscimento per chi con il proprio lavoro non solo ha dato lustro alla sua professione, ma ha anche rappresentato un punto di riferimento per tante persone».

