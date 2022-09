Limbadi, nasce la scuola di musica: corsi gratuiti dai 6 ai 14 anni

Buone notizie per i bambini e ragazzi di Limbadi che vogliono imparare a suonare uno strumento musicale, o approfondirne lo studio. A partire da da ottobre, infatti, sarà attiva una scuola di musica che, grazie al patrocinio del Comune, offrirà corsi gratuiti agli iscritti dai 6 a 14 anni.

Limbadi decide quindi di puntare sulla musica e lo fa con un’iniziativa che nasce da un’idea del giovane musicista del posto Giovanni Luzza, in collaborazione appunto con l’amministrazione comunale ed anche con l’associazione bandistica Diego Taverniti. [Continua in basso]

I corsi di musica riguarderanno soprattutto strumenti a fiato, quali flauto, clarinetto, sax, tromba, trombone, corno, tuba; ma non solo, ci saranno anche batteria e percussioni. La scuola di musica sarà attiva da ottobre ad aprile. Le lezioni si terranno nell’ex ufficio di collocamento, all’interno del palazzo municipale. Le iscrizioni sono aperte.

Un progetto subito accolto con favore, soprattutto in un momento in cui le spese per le famiglie continuano a lievitare e c’è così l’opportunità di dare a bambini e ragazzi un’occasione di svago e formazione a costo zero.

Tags

Limbadi

musica

Articoli correlati