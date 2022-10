Filadelfia in rosa per una giornata dedicata alla prevenzione contro i tumori

Sabato 15 ottobre, il Comune di Filadelfia – settore Servizi Sociali insieme all’Istituzione biblioteca comunale e in collaborazione con l’associazione “Vibo in Rosa” daranno avvio ad attività volte ad informare e sensibilizzare l’intera popolazione rispetto all’importanza della prevenzione contro i tumori.

La manifestazione avrà inizio alle ore 09:00, quando si darà vita a una passeggiata con partenza da piazza Serrao. Seguirà alle ore 10:30 l’inaugurazione di una “panchina rosa” nei giardinetti pubblici in via A. Jerocades, in cui verranno coinvolti, per la tinteggiatura, gli studenti dell’Ipsia di Filadelfia.

Alle ore 11:00, poi, nell’auditorium comunale la conduttrice radiofonica Elisa Chiriani presenterà il libro “Dietro una porta ho atteso il tuo respiro” di Giuseppe Gervasi. Contorneranno l’evento la testimonianza di persone che con il racconto della loro esperienza proveranno a trasmettere l’importanza della prevenzione per le diagnosi precoci.