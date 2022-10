A Vibo arrivano i “Caffè Alzheimer”: laboratori e incontri alla fattoria “La goccia”

Al via anche a Vibo Valentia i “Caffè Alzheimer”. Grazie alla sinergia delle associazioni La Goccia e Prociv Augustus con il settore Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia (capofila d’Ambito), questa mattina in municipio è stata firmata la convenzione tra le parti per dare il via al progetto che, a differenza degli altri avviati sul territorio nazionale, presenta una peculiarità del tutto eccezionale: non si svolgerà dentro locali chiusi ma all’interno della fattoria sociale gestita dall’associazione La Goccia, con tutte le prevedibili ricadute positive per i pazienti, i caregivers ed i loro familiari. [Continua in basso]

La firma della convenzione

In apertura dell’incontro, il sindaco Maria Limardo ha ringraziato i presenti per l’impegno profuso e per l’alto valore sociale di questa iniziativa: «Non posso che congratularmi con La Goccia e la Augustus, che in questa come in altre occasioni ci sono vicini e collaborano con il Comune per la riuscita di iniziative a beneficio della comunità. Questa mattina sigliamo un accordo dall’alto valore sociale e umano, perché a diretto vantaggio di quelle persone affette da Alzheimer e dei loro familiari, che tra mille difficoltà devono andare avanti, e che da oggi potranno contare su un supporto in più».

A spiegare i dettagli del progetto, il presidente dell’associazione di volontariato Michele Napolitano, con al suo fianco i due soci fondatori da sempre in prima linea, don Peppino Fiorillo e Giuseppe Mazza. «Il progetto ha la durata di 12 mesi e si svolgerà una volta alla settimana. Nel corso di questo appuntamento, tutti i pazienti che ne faranno parte, insieme ai loro familiari, verranno alla nostra fattoria e potranno trascorrere una giornata a contatto con la natura, gli animali, le altre persone. È un’occasione per i familiari che lo vorranno per scambiarsi esperienze e per i loro cari per vivere giornate diverse, che siano anche in grado di restituire loro sensazioni e sentimenti che, anche se brevi, possono aiutare a trascorrere dei momenti di autentica felicità». Il progetto, che si avvale pure di un partner esterno come l’associazione Raggi di Catanzaro, prevede la realizzazione di appositi laboratori e attività ludico-ricreative: dalla cucina e panificazione alla cura dell’orto, dal contatto con gli animali ad altre esperienze immerse nel verde. Napolitano ha poi precisato come, a differenza di quanto si possa credere, le patologie degenerative di questo tipo colpiscono anche nel Vibonese una popolazione molto giovane. Un altro aspetto fondamentale è che il principale riferimento per la sfera clinica resta l’Azienda sanitaria: «Sarà il dipartimento dell’Asp che farà da filtro e indicherà le persone che possono trarre maggiore beneficio da questo progetto».