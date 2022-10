A Pizzo l’associazione di basket Play ground lavora per realizzare un campo sportivo

Inizia a prendere forma il campo sportivo dell’associazione di basket Pizzo play ground. Da qualche tempo, infatti, gli associati hanno avviato la realizzazione di una struttura nella città napitina, lungo via Nazionale. Si tratta un progetto voluto fortemente dal sodalizio, concretizzato grazie ai fondi dell’associazione e in particolare con quanto raccolto durante tornei ed eventi sportivi. La Pizzo play ground, nonostante sia nata poco più di un anno fa, continua a collezionare importanti successi sia a livello locale che regionale. «È una realtà solida che sta gradualmente crescendo grazie all’impegno che noi associati mettiamo ogni giorno», evidenza Alessandro Fragalà nelle vesti di coordinatore amministrativo della società. Allo stato attuale, i ragazzi stanno svolgendo gli allenamenti all’interno del palazzetto dello sport di Pizzo. Con l’ultimazione del campo sportivo comincerà una nuova storia non solo per gli associati ma anche per la comunità napitina.