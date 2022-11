San Gregorio d’Ippona, presentato il progetto “Note Inclusive”: al centro i minori

Presentato il progetto “Note Inclusive” a favore dei minori vulnerabili. L’iniziativa si è svolta al Centro polifunzionale di San Gregorio d’Ippona, sede del progetto Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) locale. Presenti alcune classi della scuola accompagnati dai loro insegnanti coordinati dalla rappresentante di plesso Maria Grazia Scrivo. “Note Inclusive” è stato presentato da Rosa Chiaravalloti, assessore alle Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia, da Pasquale Farfaglia, sindaco di San Gregorio d’Ippona, dai parroci delle parrocchie del territorio don Maurizio Macrì e don Gerardo Furlano e dai rappresentanti della cooperativa, Calabria Futura. La cooperativa, che gestisce il progetto di accoglienza ed integrazione nel territorio comunale ed è promotrice del progetto Preventing (attivo nel territorio vibonese grazie alla costruzione della rete territoriale per la promozione e la tutela di soggetti minori vulnerabili), mette a disposizione di questo progetto la propria esperienza professionale oltre ad un luogo, divenuto a tutti gli effetti spazio sociale interattivo, inclusivo e quindi laboratorio di esperienze di pace. I professionisti che durante le prossime settimane porteranno avanti il progetto con gli utenti presi in carico dai servizi sociali del Comune di San Gregorio sono due educatori professionali prestati rispettivamente dall’Ambito politiche sociali di Vibo Valentia Giancarlo Cutuli e Concetta Petea, professionista in forza alla cooperativa Calabria Futura. Il progetto, fortemente voluto dal referente dei servizi sociali del Comune Massimo Barbieri ha trovato l’interesse presso i referenti della rete sociale del territorio, scuola, amministrazione pubblica, Terzo settore. Obiettivo comune è quello di mettere al centro delle Politiche sociali i minori ed in particolare quei minori che possono essere coinvolti da condizioni di vulnerabilità in quanto portatori di “diversità”.

«Il Comune di San Gregorio d’Ippona, quindi, – si legge in una nota – risponde alla manifestazione di richiesta, avanzata dalla scuola, di supporto al proprio percorso educativo riguardo soggetti vulnerabili grazie al proprio coinvolgimento nella rete territoriale Preventing e grazie alla collaborazione instaurata con i servizi sociali del comune capo ambito di Vibo Valentia. L’appuntamento quindi è a fine anno per un evento in cui condividere i risultati raggiunti e mettere le basi per una nuova ripartenza».

