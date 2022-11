Rombiolo, al via il corso formativo di primo soccorso: ecco chi può partecipare

Iniziativa dell’amministrazione comunale in collaborazione con la Prociv Augustus per il corretto utilizzo del defibrillatore

«Ti è capitato qualche volta di trovarti in una situazione di emergenza e non sapere come comportarti con tempestività e poter salvare la vita ad un amico o ad un familiare?» È la domanda che pone l’amministrazione comunale di Rombiolo la quale, in collaborazione con la Prociv Augustus, organizza il corso formativo Bls-D (Basic Life Support Defibrillation) per l’utilizzo del defibrillatore per le manovre di primo soccorso. Il corso (a numero chiuso) è rivolto agli insegnanti ed operatori scolastici dell’istituto comprensivo di Rombiolo, ai volontari delle associazioni presenti sul territorio comunale, agli esercenti le cui attività si trovano sul territorio comunale e ai cittadini residenti sul territorio comunale. [Continua in basso]

«L’obiettivo – spiegano dal Comune – è quello di trasferire ai partecipanti la conoscenza di manovre e tecniche di base a supporto delle funzioni vitali, come le sequenze di rianimazione di base per casi di arresto respiratorio e/o cardiaco. Il costo per ogni singolo partecipante è di 40 euro che andrà versato direttamente alla Prociv Augustus il giorno stesso del corso. Pertanto, si invitano coloro che fossero interessati a partecipare, ad inviare la propria adesione alla seguente e-mail antonellapata67@gmail.com (referente della Prociv Augustus di Rombiolo), entro e non oltre mercoledì 16 novembre. Nell’eventualità le richieste risultassero più del dovuto, l’amministrazione comunale, punterà ad organizzare un’altra giornata di corso formativo». L’appuntamento è per sabato 19 novembre, alle ore 15, all’auditorium comunale di Rombiolo.

