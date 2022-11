Tropea sul podio dei borghi italiani più belli secondo la rivista americana The Travel

Sarà per le viuzze e per l’atmosfera che si respira passeggiandovi, sarà per gli spettacolari affacci sul mare cristallino e dai colori caraibici. Sarà per il caratteristico scoglio cui si erge il santuario di Santa Maria dell’isola, lo scorcio più fotografato della cittadina. Sarà perché se la si guarda proprio da laggiù, dalla spiaggia, appare come a strapiombo, un tutt’uno con il costone roccioso su cui è costruita. Sarà per per i suoi sapori, uno su tutti la cipolla rossa. Sta di fatto che Tropea conquista sempre più persone, turisti o potenziali tali, da tutto il mondo. Anche grazie alla visibilità che è riuscita a ritagliarsi sulla stampa internazionale: risale a qualche giorno fa la pubblicazione su The Travel – rivista statunitense specializzata nel settore dei viaggi – della classifica dei borghi più belli d’Italia. Classifica in cui la Perla del Tirreno occupa un posto di tutto rispetto: il terzo. [Continua in basso]

Tropea nella classica The Travel

The Travel ha preso in considerazione le piccole città, quelle che – si legge nell’articolo – «hanno ancora di più da offrire» rispetto alle grandi città come Roma, Venezia o Milano, che sono considerate invece delle «trappole» per l’alto tasso di affollamento. Un modo nuovo, dunque, per scoprire il Bel Paese cercandone la «magia» ed il «romanticismo» in realtà più piccole. Tra queste, appunto, viene menzionata Tropea: unica meta calabrese nella classifica di The Travel, che la definisce così: «In un concorso per il borgo più bello d’Italia, votato dagli italiani, Tropea ha vinto il primo posto. Citata come “la Perla del Mediterraneo”, Tropea, nella Calabria occidentale, ospita scogliere da sogno e spiagge rilassanti. Non possiamo dimenticare di ricordare che Tropea ha anche una vista privilegiata sul monastero di Santa Maria dell’Isola, che è perfettamente posizionato in cima a una roccia. Quando visiti il borgo italiano, votato come il più bello di tutti, capirai perché i viaggiatori di tutto il mondo si recano a Tropea, in Calabria».

La classifica completa di The Travel

E se Tropea conquista il podio, con una medaglia di bronzo, ecco di seguito la classifica completa con gli altri borghi scelti da The Travel. Solo tre si trovano nel sud Italia.