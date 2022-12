Vibo, al via un seminario dedicato ai docenti di studenti con bisogni educativi speciali

Una formazione costante in grado di preparare docenti e operatori scolastici alle sfide educative future. Vibo Valentia ospiterà il corso di formazione “La valutazione e la certificazione delle competenze degli alunni con bes”. Il seminario, fortemente voluto dalla Cisl scuola e promosso in sinergia con l’associazione nazionale Irfed-Irsef, viene in particolare riservato ai docenti che lavorano con alunni con disabilità. Si tratta di un appuntamento che segue quelli promossi nei mesi addietro: «Considerata la grande partecipazione al primo corso di formazione per docenti tenutosi nel novembre scorso presso la Sala Consiliare dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia su “Le nuove norme su pei e linee guida”, la Cisl scuola – si legge sulla pagina social della sigla sindacale- ha organizzato un secondo incontro con la dottoressa Caterina Scapin, pedagogista e formatrice nonché docente presso l’Istituto Iprase di Trento». La giornata si svolgerà il 10 gennaio dalle ore 14.00 alle 18.00 alla Provincia. Il tema, quello dell’approccio agli alunni più fragili, suscita ampio interesse. Lo scopo, infatti, è quello di fornire gli strumenti per consentire agli insegnanti di modellare progetti educativi sulle esigenze dei bambini e ragazzi con disabilità certificata. Maggiori info su come aderire, disponibili sulla pagina fb della sigla sindacale sezione vibonese.

