Mileto, la stazione ferroviaria “abbassa le saracinesche” e “va in vacanza”

È una vera e propria odissea quella che stanno vivendo in queste settimane i pendolari che utilizzano la stazione ferroviaria di Mileto. Da domenica 11 dicembre Trenitalia ha soppresso tutte le fermate e le partenze da e per Reggio Calabria e Cosenza. Una vera e propria iattura per i residenti del territorio e delle aree circostanti che per motivi di studio o di lavoro devono raggiungere giornalmente le due città calabresi, o viceversa. Un vero e proprio “regalo di Natale”, che in alcuni casi ha fatto sì che gli ignari utenti si siano ritrovati improvvisamente costretti a scendere dal treno alle stazioni di Rosarno e Vibo-Pizzo. Altri, invece, dopo aver comprato il biglietto in tabaccheria, sono rimasti inutilmente in attesa di un famigerato treno che li portasse a Cosenza e nella città dello stretto. Con il nuovo calendario invernale la stazione ferroviaria di Mileto ha sostanzialmente “abbassato le saracinesche”, visto che le poche fermate e partenze di treni regionali da e per Cosenza e Reggio Calabria erano le uniche rimaste. Un vero e proprio paradosso, anche in virtù del fatto che la frazione Paravati è giornalmente meta di tanti pellegrini attratti dal carisma della Serva di Dio Natuzza Evolo, ancor di più da quando è stata aperta e consacrata al culto la “grande chiesa” della Villa della Gioia. Tutto questo, però, evidentemente ai vertici di Trenitalia non è interessato. [Continua in basso]

Per perorare il ripristino delle fermate, «con particolare riferimento a quelle regionali», ultimamente si è speso anche il sindaco Salvatore Fortunato Giordano. Con una missiva inviata a Rete ferroviaria italiana e all’assessorato e al dipartimento Trasporti della Regione Calabria, il primo cittadino ha, nello specifico, chiesto informazioni «circa l’anomala soppressione “ex tunc” e senza preavviso delle fermate presso la stazione di Mileto», con tanto di denuncia delle problematiche insorte e ulteriormente richiesta di ripristino immediato delle fermate regionali già esistenti e l’instaurazione di un tavolo tecnico «per meglio decidere e valutare le varie esigenze del territorio comunale».

