Al Cinema Moderno di Vibo Valentia lo spettacolo “Il Burattino Musical Pop”

Il 2 e il 3 marzo 2023, al Cinema Moderno in Vibo Valentia, verrà rappresentato il musical “Il Burattino Musical Pop“, che andrà in scena con quattro repliche mattutine destinate alle scuole, e con lo spettacolo serale finale il 3 marzo alle 20:30, con il patrocinio morale del Comune di Vibo Valentia, della Proloco vibonese, del Club Rotary Vibo Valentia distretto 2102-ITALIA e dello Studio Medico Specialistico San Giuseppe Moscati. Lo spettacolo ha lo scopo di raccogliere fondi utili all’associazione IostoconVale ETS , che si occupa di far conoscere la Fibrosi Cistica e di porre in essere azioni di sostegno per i pazienti affetti da questa grave malattia, per finanziare l’acquisto di un Ecografo portatile destinato al Policlinico G. Martino di Messina. [Continua in basso]

Lo spettacolo Il Burattino Musical Pop prende spunto dal celeberrimo romanzo di Collodi; le musiche e le liriche sono dei Pooh, mentre la regia e le coreografie sono del Maestro Armando Gatto. Si tratta di uno spettacolo adatto a tutta la famiglia e a tutte le età: un musical che diverte e commuove, sorprende con grandiosi effetti speciali, con canzoni e coreografie che restano nel cuore degli spettatori. Un esempio trascinante di family entertainment per bambini e adulti, che rimarranno incantanti dalla poesia del teatrino di Mangiafuoco, dalle gag degli irresistibili Gatto e Volpe, dalla magia di Turchina, dal ritmo esplosivo del Paese dei Balocchi, dall’energia di Lucignolo e dalla simpatia del Grillo Parlante.

Spettacolari cambi scena, coloratissimi costumi ed un grande cast danno vita a circa 80 minuti di spettacolo dal ritmo travolgente, che non manca di affrontare in ogni scena problematiche sempre attuali come la diversità, la famiglia, il rapporto genitori – figli, in altre parole un fantastico viaggio che non manca però di offrire spunti e stimoli per la crescita sociale e solidale di ognuno di noi. Come già successo con le altre produzioni realizzate in passato, l’associazione IostoconVale ETS offre la possibilità di vivere un momento divertente e di grande valore artistico, attraverso il quale contribuire concretamente e significativamente a dare speranza e sostegno a chi ha bisogno