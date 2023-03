Tropea, le civiche benemerenze di quest’anno svelate alla festa patronale

Per conoscere i nominativi di tutte le personalità che anche quest’anno riceveranno le civiche benemerenze, la medaglia d’oro e la grande medaglia d’oro conferite dall’amministrazione comunale, si dovrà attendere lunedì 27 marzo. Proprio in occasione della festa patronale della Vergine di Romania saranno rivelati i nomi dei meritevoli di riconoscimento. Per il momento sono state rese note solo le linee guida della manifestazione: promozione della cittadinanza attiva, senso di appartenenza alla comunità, talento, opera sociale, impegno culturale, valorizzazione delle tradizioni, legame con le radici, vicinanza e prossimità. [Continua in basso]

«L’obiettivo – si legge nel regolamento – è quello di esortare alla stima pubblica le attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato a Tropea, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni».

