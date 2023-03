Naufragio a Cutro, la Lega Pro sulla spiaggia per omaggiare le vittime

La Lega Pro, rappresentata dal presidente Matteo Marani, oggi a Catanzaro per premiare i giallorossi promossi in B, ha reso omaggio alle vittime del naufragio del barcone carico di migranti del 26 febbraio scorso, recandosi sulla spiaggia di Steccato di Cutro. Dopo alcuni minuti di profondo raccoglimento, sono stati lasciati un gagliardetto ed una maglia della Lega Pro ai piedi della croce realizzata sulla spiaggia con i pezzi del relitto del caicco. «Un grande riconoscimento va a tutta la gente calabrese, da Crotone agli altri centri per la sensibilità e l’umanità dimostrate», ha detto il presidente della Lega Pro.

Proprio oggi ricorre un mese dal naufragio in cui hanno perso la vita decine di migranti. Questa mattina è stata recuperata in mare la 91esima vittima: un uomo dell’apparente età di 30 anni. Come disposto dalla prefettura di Crotone le ricerche non si fermeranno. All’appello secondo i dati raccolti tra i sopravvissuti mancherebbero ancora 10 persone, di cui diversi bambini.

