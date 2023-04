Filogaso dà il benvenuto ai nuovi nati con la consegna della “chiave della gentilezza”

Prima edizione di una manifestazione che punta a celebrare i più piccoli e augurare loro di crescere nel migliore dei modi perché «il futuro radioso di ogni bambino sarà il riflesso della comunità in cui vive»

Un benvenuto speciale ai nuovi nati del paese, quello riservato dall’amministrazione comunale di Filogaso ai bambini venuti al mondo nel corso del 2022. La cerimonia, nella sua prima edizione, si è svolta nella sala multimediale della scuola primaria: ai piccoli è stata consegnata la chiave della gentilezza della città, simbolo di accoglienza istituzionale e benvenuto nella comunità. «Ci auguriamo sia la prima di una lunga serie – spiegano dall’amministrazione comunale -, in quanto significherebbe che la nostra comunità potrà godere di un incremento delle nascite, che garantisca un futuro in crescita. I bimbi, rappresentano l’avvenire, il prosieguo delle nostre famiglie e di tutta la comunità». [Continua in basso]

Alla cerimonia erano presenti anche i bambini della scuola primaria, che hanno colorato la platea. Dal Comune l’augurio a tutti i piccoli «di crescere sani, forti, circondati dall’affetto della propria famiglia che a sua volta, offra loro tutto l’amore e il supporto di cui hanno bisogno. Il futuro radioso di ogni bambino sarà il riflesso della comunità in cui vive». Quindi i ringraziamenti: «Ringraziamo il dirigente Ing. Raffaele Vitale, don Giancarlo, la vicepreside Marisa Lo Bianco, il Dsga Rosaria Imineo, tutto il corpo docente, il personale Ata, gli alunni, i lavoratori della mobilità, i genitori e soprattutto i bambini nati nel 2022, che hanno permesso la realizzazione di questa manifestazione».

