Giuseppe Mandaradoni, il pasticcere di Vibo che esporta la sua arte nel mondo – Video

Giuseppe Mandaradoni è un maestro cioccolatiere. La storica pasticceria che da quasi mezzo secolo si trova nel cuore del centro storico di Vibo Valentia, porta il nome del padre Mimmo. È lui che gli ha tramandato la passione per i dolci. Un maestro, Giuseppe, che esporta ed insegna la sua arte dolciaria in tutto il mondo. Dalle uova di cioccolato alle colombe, fino alla pittapie, il tradizionale dolce pasquale che non può mancare sulle tavole dei vibonesi, specie su quelle degli emigrati che oggi vivono lontano dalla Calabria. [Continua in basso]

Nel laboratorio di via Terravecchia si producono le uova di cioccolato: «Gli intenditori prediligono il cioccolato fondente al 72% di pregiati cacao – afferma Mandaradoni – mentre i più golosi scelgono il cioccolato bianco o al latte, quest’ultimo il più apprezzato dai bambini».

Uova di Pasqua in dono ai piccoli pazienti dello Jazzolino e agli studenti di Sant’Onofrio