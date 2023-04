La Polizia compie 171 anni, festeggiamenti anche a Vibo Valentia

Ricorre oggi l’anniversario della fondazione della Polizia, avvenuta 171 anni fa. La data scelta per celebrarla è quella del 10 aprile, giorno in cui, nel 1981, entrò in vigore la legge 121. Nacque così la moderna Polizia di Stato, un’istituzione civile che ha ereditato i valori e le tradizioni del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza fondato nel 1852. La ricorrenza è anche quest’anno l’occasione per rinnovare la memoria degli oltre 2.500 poliziotti che negli anni hanno sacrificato la loro vita in difesa della legalità. Le celebrazioni avverranno il 12 aprile in tutte le province italiane, condividendo i risultati raggiunti e le emozioni di un giorno solenne con le comunità, la cui sicurezza viene tutelata, quotidianamente, con passione e abnegazione.

A Vibo Valentia la festa della Polizia verrà ospitata tra le mura del castello, sede del museo Capialbi. Alle ore 11:00 di mercoledì 12 aprile si svolgerà la cerimonia ufficiale, chiusa al pubblico e accessibile solamente su invito. Poi, nel pomeriggio di mercoledì e per tutta la giornata di giovedì 13 aprile, il giardino del castello si riempirà di uomini e mezzi della Polizia stradale, del Reparto Prevenzione crimine, della Squadra volante, della Polizia scientifica, della Sala operativa mobile, di Unità cinofile e Artificieri, che accoglieranno tutti i visitatori, grandi, bambini e le scuole del territorio per far conoscere il loro straordinario lavoro.

