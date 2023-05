A Nicotera tutto pronto per il terzo raduno di Fiat 500

È in programma per sabato 13 maggio il terzo raduno di Fiat 500 a Nicotera, promosso dall’assessorato al Turismo del Comune costiero e dal Fiat 500 Club – coordinamento di Reggio Calabria. Un pomeriggio tra le iconiche automobili, impreziosito dagli spettacolari paesaggi che Nicotera offre e dall’immancabile degustazione dei prodotti tipici del territorio. Tutto avrà inizio alle ore 16.30 con il raduno delle macchine tra il viale castello e piazza Garibaldi. Dopo i saluti del sindaco, alle 17:30 è prevista la partenza delle auto in direzione Nicotera Marina. Qui ci sarà una prima sosta, con la consumazione di un buon gelato sul lungomare. Alle 18:30 circa si riparte, stavolta per un giro panoramico delle frazioni Preitoni, Comerconi e Badia. Proprio a Comerconi è prevista la seconda sosta con degustazione di prodotti tipici. Infine, alle 20 è in programma il rientro a Nicotera, dove in piazza Cavour ha avrà luogo un “maxi aperitivo”.

