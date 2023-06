Festa della Repubblica a Vibo, cerimonia in piazza Municipio – Foto

Anche Vibo Valentia ha ospitato stamane una serie di iniziative in occasione dell’anniversario della proclamazione della Repubblica. In particolare, nel piazzale antistante il Monumento ai caduti su corso Umberto I vi è stata la cerimonia con la deposizione della corona. Alle ore 10:00, invece, lungo corso Vittorio Emanuele sono stati allestiti degli stand espositivi delle Forze di polizia e degli artigiani locali. Quindi, in piazza Martiri d’Ungheria protagonisti i gonfaloni dei Comuni e delle associazioni di volontariato, combattentistiche e d’arma, con lo schieramento militare e delle forze di polizia. Presenti anche gli allievi del Conservatorio di musica Torrefranca. E’ seguita poi l’esibizione dei vigili del fuoco e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’intervento del prefetto di Vibo Giovanni Paolo Grieco. Infine, la consegna di una medaglia d’onore e delle onorificenze Omri.

