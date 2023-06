Trasporti a Vibo, la denuncia della Fit Ugl: «A rischio la sicurezza di operatori e utenti»

Forte denuncia della Fit Ugl, riguardo alle condizioni in cui si ritrovano giornalmente ad operare gli autisti delle Ferrovie della Calabria in servizio sul territorio comunale di Vibo Valentia. Il sindacato di categoria offre un quadro desolante della situazione. In particolare punta il dito sulla «mancata messa in sicurezza delle fermate, nei pressi delle scuole cittadine e nel resto dell’agglomerato urbano», sullo stato di anarchia che imperversa sul territorio, «per quanto attiene i parcheggi selvaggi che in vari tratti impediscono il transito agli autobus», sulle condizioni del Terminal bus, «da tempo inesorabilmente in stato di completo abbandono e degrado». Altro tema dolente, le fermate dislocate nella frazione Vibo Marina, «spesso occupate da veicoli privati o adibiti alla raccolta della spazzatura che impediscono il normale incarrozzamento dell’utenza». Sul banco degli imputati, nell’occasione finiscono il sindaco Maria Limardo e la sua amministrazione, per la sigla sindacale di categoria rei di non aver preso provvedimenti riguardo alle molteplici criticità esistenti nella città capoluogo, «nonostante le ripetute segnalazioni».

Fatte le dovute considerazioni, la Fit Ugl termina la sua impietosa disamina chiedendo alle autorità preposte di adoperarsi celermente per mettere finalmente in sicurezza il tutto, «al fine di tutelare l’utenza e di far lavorare in serenità e nelle condizioni appropriate gli operatori che offrono il servizio». Non è la prima volta, tuttavia, che il sindacato di categoria interviene denunciando le carenze strutturali nel settore dei trasporti a Vibo Valentia. Nel 2019, nello specifico, in procinto dell’inizio del nuovo anno scolastico, nel mirino dei vertici provinciali Fit Ugl era entrata più volte l’assenza di pensiline e di segnaletica nell’area delle fermate dei pullman. Adesso, l’ulteriore intervento teso a chiedere il ripristino delle normali condizioni di sicurezza per autisti, studenti e gli altri viaggiatori giornalieri.

LEGGI ANCHE: Strade distrutte a Vibo, la giunta: «Colpa del passaggio di fibra e metano»

Vibo città groviera: le strade del capoluogo sono un’insidia costante, automobilisti esasperati – Video

Vibo, buche e avvallamenti lungo viale Pertini: «Attendiamo interventi da mesi»

Vibo, il consigliere Soriano accende i riflettori sul Cancello Rosso: “Privo di qualsiasi decoro”