La scuola Amerigo Vespucci di Vibo Marina promuove la partita della legalità

La scuola “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina, guidata dal dirigente Giuseppe Sangeniti, diventa “la casa di tutti” accogliente e inclusiva, nei suoi giorni speciali e momenti forti dell’anno scolastico, attraverso strategie coerenti con la Costituzione, che si rifanno all’articolo 3 in cui si afferma “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale”. Si tratta di un integrazione, inclusione, sostenibilità, parità tra donne e uomini e sul contrasto alle discriminazioni… insomma una scuola che ha fatto un grande investimento nel sapere, per garantire pari opportunità, ridurre la dispersione scolastica e le disuguaglianze tra territori, e offrire a ragazze e ragazzi nuove esperienze, competenze e opportunità. Perfettamente in linea con l’agenda 2030 delle Nazioni Unite, così come la scuola tutta, “l’Amerigo Vespucci”, diventa volano di cambiamento verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo per le nuove generazioni. “Insieme nello Sport” è la prossima e interessante manifestazione culturale: una giornata all’insegna dello sport, dell’educazione all’inclusione e alla legalità.

Per celebrare questo importante evento, l’amministrazione scolastica “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina ha organizzato un torneo di calcio a 5 che vedrà scendere in campo esponenti di alcune importanti e primarie categorie sociali, che ogni giorno lavorano nella provincia vibonese: Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Capitaneria di Porto, che hanno accettato di “mettersi in gioco” per condividere e diffondere valori insieme alla scuola, realtà educativa, da cui non si può prescindere per lanciare proposte e diffondere principi e valori che formano i futuri cittadini di un paese.

Giuseppe Sangeniti

«Sarà un momento particolarmente emozionante e gioioso, che incarnerà appieno lo spirito della giornata in cui si celebreranno la legalità non solo come ricordo delle vittime delle mafie ma come l’importanza di combattere, in maniera seria e costante il crimine organizzato in ogni aspetto della nostra vita, e l’inclusione intesa come accoglienza autentica dell’altro: non come diverso ma come arricchimento inevitabile e indiscusso della persona nella società in cui viviamo. La legalità come anche l’inclusione – sostiene il dirigente scolastico Giuseppe Sangeniti – non sono concetti sconosciuti, astratti, ma nascono nella realtà quotidiana, nella vita di ogni giorno, nei nostri gesti e atteggiamenti che scaturiscono dai valori che abbiamo dentro. Valori di rispetto, accoglienza, collaborazione, correttezza, condivisione e aiuto reciproco, esattamente quegli stessi valori che ritroviamo nello sport, che noi come scuola proponiamo, promuoviamo e pratichiamo insieme con i nostri studenti. Auspico che sia per loro, per i docenti, per tutti i partecipanti che scenderanno in campo con passione e spirito di condivisione e per chi vorrà seguire l’evento, un’importante ed eccezionale occasione: non solo di divertimento, ma anche di crescita e di educazione per i nostri ragazzi».

Ci saranno due eventi particolarmente importanti nella giornata del 5 giugno: “Insieme nello Sport” e “Tutti in Campo”. Di mattina, a partire dalle ore 11.00, gli alunni della scuola secondaria del Vespucci, incontreranno l’atleta paraolimpico Gianvittorio Longo, giovane lametino che ha ottenuto la medaglia d’Oro ai Campionati italiani assoluti. È il primo atleta calabrese a vincere un campionato italiano Finp e questa meritata vittoria ha avvicinato la gente e i giovani ad una maggiore consapevolezza e inclusione dei soggetti diversamente abili. Gianvittorio è un esempio di gioventù calabrese bella, pulita e inclusiva, che sta regalando tante soddisfazioni alla nostra terra. Nel pomeriggio, alle ore 16:00 si terrà la tanto attesa “Partita della Legalità” che vedrà scendere in campo docenti, alunni e i rappresentanti della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, che offriranno il loro tempo per una causa bella e magnifica. «I nostri studenti sono prontissimi ed entusiasti di vivere questo grande evento sportivo/educativo, che nasce proprio dall’incontro nonché dalla grande sinergia e collaborazione del mondo scolastico e il territorio. Garantire i diritti delle alunne e degli alunni, – ha concluso il dirigente scolastico – creare una scuola sempre più aperta, accogliente e innovativa, con la piena inclusione e la partecipazione di ogni giovane, questi saranno i principali obiettivi dell’istituto comprensivo “Amerigo Vespucci”, per favorire l’ascolto e il dialogo intergenerazionale in un progetto ben più ampio: formare i cittadini del domani».

