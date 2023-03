Bivona, tutto pronto per il concerto dei giovani musicisti della scuola Vespucci

Si terrà oggi pomeriggio, lunedì 20 marzo 2023, alle ore 18.30 presso la chiesa di Bivona, l’atteso “Concerto dei ragazzi” dello strumento musicale dell’Istituto comprensivo statale “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina in collaborazione con la parrocchia. Un evento di grande valore sociale che intende portare la scuola fuori dalle aule, continuare l’educazione e la formazione in contesti di vita reale, fare rete guardando ad una comunità educante. Ed ancora offrire come servizio quanto appreso dai ragazzi, contribuire a rianimare il centro costiero, soddisfare un bisogno reale dei cittadini quale l’ascolto di buona musica dal vivo, di momenti di gioia e spensieratezza. [Continua in basso]

Oltre trenta giovani musicisti saranno impegnati nel concerto di Bivona, da apprezzare anche per la passione e la dedizione verso la musica ed il canto, desiderosi anche di diffondere la cultura musicale. Durante il concerto, i ragazzi eseguiranno dal vivo numerosi brani di gradevole pregio, che spaziano dalla musica classica alla musica moderna, dimostrando così una singolare versatilità e buona abilità musicale. L’evento rappresenta un’importante occasione anche per promuovere un territorio marittimo singolare come Bivona e da valorizzare in pieno, rafforzare l’identità ed i valori della comunità, sostenere i giovani talenti musicali appartenenti al luogo e che frequentano l’Istituto Vespucci.

LEGGI ANCHE: Casette di Book crossing a Vibo Marina e Bivona per promuovere la lettura

A Longobardi il concerto dei ragazzi dell’istituto Vespucci di Vibo Marina