Vibo Comics, grande successo di pubblico al Festival del fumetto – Video

La vibonese Alessandra Fortuna con Malenia, Blade of Miquella si è aggiudicata la III edizione di Vibo Comics. Premio miglior sartoriale a Maria Grazia Bolognano con Link (Tears of the Kingdom) The legend of zelda. Premio miglior gruppo “Hercules” a Ferdinando Caruso, Marco Cosentino, Valeria Augeri, Chiara Morcavallo, Rosy Talarico, Ludovica Biamonte, Jessica Bartolomeo. Premio miglior esibizione a Massimo Lo Presti con professor Piton. La kermesse organizzata dalla presidente dell’associazione Persefone & Co. Celia Pontari ha richiamato a Vibo Valentia migliaia di visitatori giunti da tutta la Calabria ma anche dalla Sicilia, per ammirare i cosplayer. I personaggi dei videogiochi o dei cartoni animati sono stati i protagonisti del festival.

All’interno dello storico Palazzo Gagliardi è stato possibile partecipare ai giochi di ruolo eda tavolo. Allestita inoltre la stanza del crimine realizzata in collaborazione con l’Istituto italiano di criminologia di Vibo Valentia con il brigadiere dell’arma dei carabinieri del Ris Giovanni Iovine che ha simulato insieme ai corsisti una scena del crimine. «Molti pensano che Vibo Comics sia un evento rivolto solo ai bambini, e invece richiama sempre più gli adulti. A tutti piace divertirsi e giocare», afferma entusiasta Celia Pontari. Tra i personaggi che hanno animato il Vibo Comics, il duo proveniente da Catania dei Ghostbusters. E poi dal celebre cartone animato, Rossana. E ancora «Per due giorni abbiamo portato allegria e colore a Vibo Valentia», conclude Pontari, già al lavoro per l’edizione del 2024.

