Estemporanee d’arte, musica e raduno dei giganti: Pannaconi in festa per il beato Mottola

Musica, estemporanee d’arte e poi ancora il raduno dei giganti e feste per i bambini. È un programma eventi pensato per i giovanissimi e per le famiglie quello promosso a Pannaconi in vista della festa in onore del beato Francesco Mottola. Il legame tra la frazione di Cessaniti e il prete “degli ultimi” è molto sentito dalla comunità che in questi anni ha ospitato diverse iniziative ispirate alla figura del Beato, tra cui eventi dedicati alla poesia e alla cultura. L’arrivo della statura, realizzata dall’artista Pietro Colloca, nel mese di febbraio, ha rappresentato una tappa di grande rilievo nel percorso di fede della parrocchia guidata da don Felice Palamara.

La festa in onore del beato Mottola

«Il 10 ottobre 2021, Francesco Mottola è stato proclamato Beato. Come popolo appartenente a questa Diocesi – spiega il parroco -non possiamo ignorare questa meravigliosa figura di sanità che oggi come ieri continua a intercedere operando favori e grazie celesti. Il suo – tiene a precisare don Felice – è un esempio di vita cristiana». La novena si terrà dal 23 giugno al 2 luglio.



Il programma prevede alle ore 18.30, rosario; alle 19.00 santa messa. In occasione delle cerimonie religiose, il parroco ha inteso coinvolgere anche le comunità vicine. Saranno ospitati infatti il parroco di Cessaniti (don Francesco Pontoriero), Parghelia (don Giuseppe Gagliano), San Marco-San Cono (don Giuseppe Lo Presti), Vibo Valentia (don Giuseppe La Torre, parroco della parrocchia San Giuseppe e San Michele di Vibo Valentia).

Per la giornata di festa, il 2 luglio, la messa si terrà alle ore 11.00. Sarà presieduta da don Mario Spinocchio, rettore del Seminario San Pio X di Catanzaro e animata dal coro di Pannaconi e Piana Pugliese. Al termine, seguirà la processione. Alle ore 18.00 recita del rosario e benedizione con reliquia.

Il programma civile

Per quanto riguarda il programma civile:

venerdì 23 giugno , dalle ore 21.00, serata dedicata ai bambini con la Combriccola dell’allegria. In piazza gonfiabili, musica, trucca bimbi e gli artisti di strada

, dalle ore 21.00, serata dedicata ai bambini con la Combriccola dell’allegria. In piazza gonfiabili, musica, trucca bimbi e gli artisti di strada sabato 24 giugno , alle ore 24.00, raduno dei giganti e premiazione.

, alle ore 24.00, raduno dei giganti e premiazione. domenica 25 giugno , dalle ore 10.00 estemporanea di arte e premiazione. Alle 21.30 concerto con canti e poesie al beato Mottola.

, dalle ore 10.00 estemporanea di arte e premiazione. Alle 21.30 concerto con canti e poesie al beato Mottola. sabato 1 luglio, ore 15.00 ballo dei giganti. Alle 17.30, lancio delle caramelle dal campanile- Alle 21.30, gruppo folk Tropea e al termine ballo dei giganti e del camjuzzu.

