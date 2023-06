Aziende agricole e inclusione sociale, focus a Vibo Valentia

L’azienda agricola come luogo di inclusione sociale. A Vibo Valentia, negli spazi della fattoria didattica e sociale Junceum, martedì 20 giugno alle ore 16.00, si terrà la tavola rotonda dedicata al tema “Agrinclusiv.it, per una società che parta dalla terra”. L’evento vedrà gli interventi di professionisti e operatori e sarà coordinato da Michele Napolitano, dell’azienda agricola Junceum. Previsti i contributi di Alfonso Pascale, rete fattorie sociali; Giuseppe Gaudio, Crea-Pb; Laura Contalbrigo, Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con animali; Michele Panzera, ordinario di etologia veterinaria e benessere animale, Università degli studi di Messina; Francesca Cirulli, Centro per le scienze comportamentali e la salute mentale dell’Istituto superiore di sanità e Luciana Pasetto, “Arcipelago Sagarote”.

