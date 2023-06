San Costantino, al via il Servizio civile per cinque giovani: ecco progetti e obiettivi

Lo scorso 25 maggio per cinque giovani ha avuto inizio nella sede della Pro Loco di San Costantino Calabro, guidata dal presidente Costantino Suppa, il Servizio civile universale. «Il nostro scopo – scrivono in una nota i ragazzi – è quello di mettere in pratica e portare a termine, con il massimo impegno, i progetti che ci sono stati assegnati, cercando di creare iniziative utili per la nostra comunità. A svolgere il volontariato nella sede della Pro Loco di San Costantino Calabro siamo in cinque, tra ragazze e ragazzi, provenienti anche da paesi limitrofi, tra cui neo-mamme, studenti e lavoratori, che si impegnano a svolgere i progetti del Servizio civile, tre progetti differenti da portare a termine entro la fine del percorso, decidendo di appoggiare le iniziative proposte e porle come priorità per la durata di un anno». I progetti sono i seguenti: “Percorso creativo nei beni industriali”, “Riqualificazione sostenibile per una rigenerazione turistica e sociale dei luoghi” ed infine “Sostenibilità turistica nell’eco-regione mediterranea”. «L’obiettivo finale – concludono i cinque giovani – è quello di formare gli operatori volontari coinvolti a ricercare sul campo quei beni (materiali e/o immateriali) che sono ancora nascosti, raccoglierli, portarli alla luce e farli conoscere all’esterno, partendo dal territorio e dai residenti. Un sentito ringraziamento va al sindaco Nicola De Rito, alla Pro Loco e a Promozione Italia per averci offerto questa opportunità di formazione e di crescita personale, che speriamo di portare a termine nel migliore dei modi».

