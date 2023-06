Vibo Marina, tutto pronto per il “Battiti live danzanti” tra musica e messaggi di pace

“Battiti live danzanti”: s’intitola così lo spettacolo che sarà messo in scena dall’associazione sportiva Progetto Danza Calabria sabato 24 giugno, alle ore 20.30, in piazza Satriani a Vibo Marina. «La direttrice artistica Antonella Ferraro ha preparato con gli allievi della scuola una serata estiva d’intrattenimento per far battere tanti cuoricini a ritmo di musica e portare nuovamente belle emozioni», è scritto in una nota dell’associazione. La prima parte della serata prevede la realizzazione del musical “Grease”, un omaggio alla protagonista femminile – Olivia Newton-John – scomparsa lo scorso agosto. A seguire poi, tante altre coreografie per allietare il pubblico presente. Previsto poi un finale speciale, con un messaggio di speranza e di pace, che “abbraccerà” una bambina ucraina scappata dalla guerra e rifugiata proprio in Calabria. «La maestra e le sue compagne l’hanno accolta e amata per tutti questi mesi facendole sentire il calore di una casa che lei ha ormai persa, distrutta dalla guerra – prosegue la nota della scuola di danza -. Ci lasciamo alle spalle un periodo storico difficile, ma c’è ancora tanto da lavorare su questo mondo. La danza come forma di comunicazione ce lo farà ricordare, mettendo anche in risalto, con questo spettacolo, che la vita è ancora bella se la si guarda con gli occhi di chi la vuole amare».

