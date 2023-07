Zambrone, folla e commozione per l’ultimo saluto al 58enne deceduto per gravi ustioni

La folla immensa ha fatto da contraltare al silenzio irreale, un contrasto risultato duramente straziante dalle urla lancinanti di una madre il cui dolore sembra non conoscere limiti, più potente di un fiume in piena e più profondo degli abissi dell’oceano. In un’atmosfera impregnata di dolore e incredulità, Vincenzo Giannini, – il 58enne deceduto lo scorso 3 luglio a causa di diverse lesioni provocate da ustioni mentre si trovava su un terreno nelle campagne di San Giovanni di Zambrone – ieri ha ricevuto il suo ultimo saluto nella chiesa parrocchiale della frazione San Giovanni dedicata a Santa Marina Vergine prima di ritornare a Parabiago città nella quale ha vissuto quasi tutta la sua vita e dove aveva radicato i suoi affetti familiari. I due giovani figli e la moglie devastati dal dolore hanno accompagnato il feretro passo dopo passo con una dignità antica e composta, assieme a tanti parenti e una moltitudine di amici. Il parroco don Mario Fusca nella sua omelia ha indicato il transetto, sottolineando come esso sia: “Il momento in cui l’umano lascia lo spazio al divino”. A ricordare il signor Giannini anche una nipote, la quale ha sottolineato: “Il tuo ricordo occuperà un grande spazio e per sempre nel nostro cuore”. Le cause della tragedia restano ancora incerte, ma è non stata disposta nessuna autopsia, pertanto la dinamica che ha condotto al decesso di Vincenzo Giannini non presenta rilievi giudizialmente rilevanti. Di certo, la comunità sangiovannese ha vissuto una giornata triste e ciò proprio mentre si appresta a vivere l’inizio della festa patronale, prevista per il 17 Luglio. Sono i due poli dell’esistenza, eternamente sospesa tra la sofferenza e la gioia, la disperazione e la speranza.

