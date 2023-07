Tropea, il Comune approva il progetto di Polizia municipale “Sicurezza urbana 2023”

Il Piano della polizia municipale, redatto dal comandante Domenico Papalia e approvato dal Comune di Tropea, prevede, secondo quanto dichiarato anche dal comandante Domenico Papalia, «l’anticipazione di 7.500 euro, derivante dai proventi delle violazioni del Codice della strada di quest’anno», per il potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale per la stagione estiva in corso. La somma, «destinata al personale e attività previste», nell’arco di 60 giorni di tempo, interessano l’intero territorio urbano privilegiando le aree urbane in cui si registra una maggiore affluenza. «L’obiettivo – si legge nel documento – è quello di offrire un efficiente e costante controllo della viabilità pedonale e veicolare, mediante il potenziamento dei servizi finalizzati a prevenire ed accertare le violazioni al Codice della strada, nonché quelle contenute nelle ordinanze sindacali e dirigenziali, oltre al contrasto a qualsivoglia condotta antigiuridica in materia di decoro urbano, quiete pubblica, tutela del patrimonio, spaccio di stupefacenti, tutela ambientale».

Il comandante Domenico Papalia

Quindi si «disciplinerà meglio il traffico» e vi sarà anche «una rapida risposta a quelle istanze di sicurezza urbana che oggi risultano particolarmente avvertite – fanno sapere dalla municipale – dalla coscienza collettiva». Il tutto si svolgerà prevalentemente dalle ore 20 alle ore 2, mentre «per quanto riguarda il prolungamento del servizio del personale a tempo indeterminato o determinato con orario part-time, lo stesso sarà realizzato prevalentemente nel turno pomeridiano-serale». Queste le disposizioni del comandante Papalia e varate da palazzo Sant’Anna, ma l’amministrazione comunale ha fatto sapere che «si riserva di prorogare il progetto qualora trovi ulteriori fondi di copertura economica derivanti sempre dai proventi contravvenzionali. In tal caso il progetto sarà prorogato alle medesime condizioni per un tempo proporzionale agli eventuali fondi di proventi contravvenzionali reperiti».

LEGGI ANCHE: Tropea, il “tesoretto” della Polizia municipale fra multe e strisce blu

Comune di Tropea: concorso truccato? Il consigliere Piserà presenta un esposto in Procura

Comune di Tropea, il sindaco: «Revocare assessore Trecate? Non conosco la nota del questore»

Tropea, il sindaco contro l’ex testimone di giustizia Di Costa: «E’ un soggetto noto alle forze dell’ordine»