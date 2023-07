Tanti partecipanti alla festa in onore di Santa Marina Vergine a San Giovanni di Zambrone

La Comunità, della Frazione San Giovanni del comune di Zambrone, ha recentemente vissuto una sei giorni di intensi festeggiamenti organizzati in occasione della festa dedicata alla sua patrona, Santa Marina Vergine. Questo evento atteso da mesi e al centro di una accurata e lunga programmazione, ha visto la partecipazione di tanti fedeli provenienti anche da fuori zona, rendendo la festa ancora più speciale. «Per garantire che tutto si svolgesse senza imprevisti negativi, il comitato e gli organizzatori volontari hanno lavorato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Zambrone, con il Comando dei Vigili Urbani di Zambrone – si legge in una nota dell’associazione organizzatrice -, con la Protezione Civile di Jonadi, coordinata da Diego Croce e quella di Gioia Tauro con il moduli dedicati alla prevenzione e gestione degli incendi e per coadiuvare l’ordine pubblico, d’intesa con i Carabinieri della locale stazione di Zungri, diretti dal Maresciallo Francesco Casile, comandante della stazione. Complessivamente, son intervenuti venti operatori della protezione civile, due ambulanze con otto operatori e due moduli anti-incendio con otto operatori e tutti si sono dedicati per assicurare eventuali interventi opportuni di soccorso, contribuendo al mantenimento alla tranquillità della gestione dell’ordine pubblico durante i festeggiamenti. La partecipazione di così tante persone ha comportato la necessità di organizzare adeguatamente i parcheggi. Numerose auto sono state disposte in fila fino al luogo della sorgente “Ambrosia”, lungo la provinciale per Zungri, grazie all’impegno dei volontari della Protezione Civile, ai vigili urbani, coordinati dal comandante Loiacono Giuseppe».

«Durante la sei giorni di festeggiamenti, sono stati organizzati diversi eventi che hanno coinvolto persone di ogni fascia d’età – prosegue la nota -. Dal 9 luglio, i bambini e i ragazzi, hanno potuto partecipare a laboratori gestiti e offerti dal gruppo di professionisti “La Combriccola dell’allegria”. Il 12 luglio, gli artisti professionisti della Fininvest, precisamente da canale 5, Michele Bruzzese e “Live Frank Show”, hanno intrattenuto il pubblico con i loro meravigliosi e coinvolgenti spettacoli. Il 14 luglio, la sfilata “Miss e Mister Baby Nazionale” ha attirato intrattenuto numerosissimi Baby “Modelli e Modelle”, e hanno partecipato attivamente sia grandi che piccini. Il 15 luglio, Barbara Molinaro, ha allietato la giornata con i suoi show preziosi, e con i meravigliosi e divertenti giochi gonfiabili per bambini. La serata dedicata alla Santissima Madonna del Carmelo è stata caratterizzata dal rito religioso prima, e poi dal concerto degli “Etno Sound”, mentre il giorno clou è stato riservato a Santa Marina Vergine. La giornata del 17 luglio, è iniziata con il rito religioso, magistralmente diretto da don Mario Fusca, il tutto accompagnato dal complesso Bandistico “Città di Limbadi” e ha poi proseguito con la processione dei fedeli per le strade del paese. La festa ha continuato ad offrire il meglio in assoluto, con spettacoli di intrattenimento sul palco e con i meravigliosi balli dei giganti, Mata e Grifone, per poi proseguire con il meraviglioso concerto dei Cugini di Campagna e uno spettacolare finale di fuochi pirotecnici che ha illuminato a giorno con colori stupendi il cielo». «Questi festeggiamenti hanno segnato un momento storico per San Giovanni di Zambrone, per la partecipazione record che ha sorpreso tutti. Un grandissimo plauso va al comitato della festa composto da Maria Pia Ventrice, Nesci Leonardo, Giuseppe Belluso e Antonello Giannini, che hanno lavorato instancabilmente per assicurare la buona riuscita di questo evento anche perché si trattava dell’ultimo mandato organizzativo. Un ringraziamento speciale va anche all’A.S.D. “San Giovanni” presieduta dall’insegnante Ottavia Vecchio per il loro impegno coordinato e volontario. Concludendo, ci si augura che le future feste di San Giovanni di Zambrone saranno ancora migliori, continuando a unire la comunità e a celebrare la devozione verso Santa Marina Vergine», conclude la nota.

