Mileto, sabato il corteo storico normanno: ecco il programma

Mileto è pronta a rivivere alcune fasi del suo glorioso trascorso normanno. È previsto per domani, sabato 26 agosto, il corteo storico che l’amministrazione comunale proporrà nell’ambito delle “Giornate Normanne”, iniziative finanziate dalla Regione per il progetto “Calabria Straordinaria”. All’evento parteciperà anche il locale Museo statale, con un’apertura al pubblico straordinaria e la messa a disposizione di visite guidate gratuite, dalle ore 21 alle 24. Il programma della giornata prevede due fasi distinte e separate, una nel Parco archeologico che fino al 1783 ospitava l’antica capitale delle contea di Ruggero D’Altavilla e la seconda nell’attuale abitato, situato a due chilometri di distanza. Si partirà alle 18 con il raduno dei figuranti all’ingresso dell’antico sito normanno. Subito dopo il corteo, con tanto di guerrieri a cavallo e voce narrante, attraverserà i sentieri percorsi un tempo dal “Gran conte” con destinazione l’area in cui ancora oggi persistono i ruderi della cattedrale, costruita nell’XI secolo per fungere da chiesa madre della prima diocesi di rito latino del Meridione d’Italia. Gli spettatori potranno raggiungere l’area archeologica a piedi, al seguito del corteo. Per le persone con disabilità è previsto un apposito servizio di bus navetta. Tre gli episodi storici che saranno rievocati nell’area della cattedrale. Si tratta, nello specifico, del matrimonio di conte Ruggero con la prima moglie Giuditta d’Evreux; la consegna da parte dei Saraceni delle chiavi della Sicilia al nobile normanno; il battesimo del figlio Ruggero II, nato a Mileto e alla morte del padre divenuto primo re di Sicilia e Calabria.

«Dette rievocazioni storiche – spiega il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – saranno curate da alcuni volontari di Mileto, insieme a Giuseppe Lombardi che sta curando la startup della sartoria normanna. A tal proposito verranno utilizzati anche i tre vestiti d’epoca prodotti per questa occasione e che rimarranno di proprietà comunale, in deposito all’Accademia Milesia e all’associazione Musiké. Alla rievocazione storica daranno il loro contributo anche il Cantiere musicale internazionale e l’attrice Dolores Mazzeo». Per quanto riguarda la seconda parte della manifestazione, si svolgerà nel nuovo abitato con inizio alle ore 21. In questo caso il corteo storico sfilerà per le vie del centro (curato dall’associazione Musikè), con la partecipazione di 100 figuranti, tra cui sbandieratori, trombonieri e cavalieri. Il tutto si concluderà con una serie di spettacoli di epoca medievale, previsti fino alla mezzanotte in piazza Pio XII. Al riguardo, da parte del sindaco giungono l’invito finale «a partecipare a questa importante iniziativa» e i ringraziamenti «a tutti quelli che operano giornalmente in maniera convinta insieme all’Amministrazione comunale a rilanciare l’immagine del territorio»; nel corso della serata il pubblico potrà visitare anche la collettiva di pittura allestita nella locale “Casa della Cultura”.

LEGGI ANCHE: Mileto, conferimento cittadinanza onoraria a Roby Facchinetti: ecco la data

Natuzza Evolo, a Paravati e Taverna commemorato il suo compleanno

Mileto, applausi per la prima edizione della “Giornata dell’emigrante”