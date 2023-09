Drapia, ecco le disposizioni del sindaco sul servizio di scuolabus

Alessandro Porcelli, sindaco Drapia

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, tutta l’amministrazione comunale di Drapia augura «un buon anno scolastico a chi già c’era e a chi è appena arrivato. Buon anno a chi vive la scuola e a chi ci crede, perché essa è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo». Questo è il breve messaggio che l’amministrazione comunale di Drapia ha voluto divulgare per accompagnare le ultime disposizioni relative al servizio di scuolabus e che saranno da subito in vigore. Il primo giro, che interessa gli alunni della scuola media di Sant’Angelo, effettuerà la prima fermata dalla frazione di Caria alle ore 07,00 in zona falegnameria, proseguirà con l’incrocio tra via Adua ed il castello “Pasquale Galluppi”, poi chiesetta/Genesio e campo sportivo. Alle ore 07,15 lo scuolabus giungerà poi a Brattirò per effettuare la prima fermata di raccolta degli alunni a San Cosmo, poi “Casereccia”, “Piazzetta” e incrocio case popolari, per poi giungere a destinazione entro le ore 07,40. Il secondo giro, che ingloba gli alunni delle scuole elementari e media, avrà come unica fermata l’hotel Maddalena di Drapia alle ore 07,45, per poi proseguire su Gasponi, in via Che Guevara, alle ore 07,50 ed in fine, raggiungere Sant’Angelo alle ore 07,55.

Il terzo giro, esclusivamente riservato alle scuole elementari, ha come prima fermata di raccolta la falegnameria di Caria alle ore 08,05, poi incrocio via Adua-castello “Galluppi” e piazza Mazzitelli. Su Brattirò la prima fermata di raccolta è alle ore 08,19 presso la “Casereccia”, poi “Piazzetta” e incrocio case popolari, raggiungendo in fine la scuola di Sant’Angelo alle ore 08,35. Il quarto giro, che interessa l’uscita alle ore 14,00 per la scuola media, per la prima settimana effettuerà il percorso Brattirò-Caria-Gasponi-Drapia, mentre nella seconda settimana il tragitto sarà Drapia-Gasponi-Brattirò-Caria. Il quinto giro del servizio di scuolabus, che interessa l’uscita delle scuole elementari Drapia e Gasponi effettuerà le fermate in via Che Guevara a Gasponi, alle ore 16,22, e presso l’hotel Maddalena a Drapia alle ore 16,26. Sesto ed ultimo giro, per le elementari di Brattirò e Caria, sarà effettuato a partire dalle ore 16,40 per Brattirò e poi dalle ore 16,50 per Caria. In fine, l’amministrazione avverte che: «Tutti i genitori sono invitati a presentarsi alle fermate 5 minuti prima dell’orario previsto. Lo scuolabus non aspetta. Inoltre, è vietato sostare/parcheggiare diffonde al cancello della scuola, per evitare ingorghi e favorire il transito dello scuolabus».

LEGGI ANCHE: Piano di dimensionamento scolastico nel Vibonese: è polemica sull’ipotesi di bozza

“Cara scuola”, i costi delle famiglie dai libri ai trasporti: «Anche 4mila euro per mantenere due figli»

Brattirò si prepara a festeggiare i Santi medici Cosma e Damiano