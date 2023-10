Mileto, al via la riqualificazione green della pubblica illuminazione

Al via il progetto per rendere più sicura, efficiente e al 100% green la pubblica illuminazione sul territorio comunale di Mileto. L’ente, nello specifico, ha aderito al Servizio Luce 4 Consip affidato alla società City green light che porterà alla riqualificazione di tutto il sistema. Il risparmio preventivato è di oltre il 60%, rispetto alla situazione attuale, con una riduzione annuale dei consumi di 600.000 kWh e delle emissioni di circa 150 tonnellate di CO2. L’iniziativa prende il via proprio oggi 1 ottobre. La conclusione degli interventi è prevista entro il primo anno di servizio, con la sostituzione di 1.435 punti luce con sorgenti led ad alta efficienza e durata. «Questa decisione – spiega al riguardo il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – si inserisce nelle scelte a vantaggio della collettività e nella costante ricerca dell’efficientamento energetico, in corso da qualche anno sul territorio comunale, che ha già visto numerosi interventi e che tendono a rispondere alla domanda sociale del risparmio energetico e della lotta all’inquinamento, nonché di avere servizi migliori. In un momento in cui questi valori vengono ulteriormente avvertiti per le note crisi energetiche – aggiunge – il Comune di Mileto, insieme alla partner City green light si interpone come Ente che ama la natura, ma non rinuncia ai servizi a favore della collettività, anzi li valorizza tenendo cura dell’ambiente e delle risorse. Le auguriamo annidi proficuo lavoro per raggiungere insieme questi obiettivi di crescita sociale».

Il nuovo sistema d’illuminazione limiterà l’inquinamento luminoso e offrirà un comfort visivo superiore. Il servizio include, tra gli altri, l’adeguamento normativo di tutti i punti luce tradizionali con sorgenti led, l’installazione di telecontrolli su tutto l’impianto, l’adesione al progetto Public energy living lab (Pell) e il servizio di call center h24. Il parco impianti di pubblica illuminazione del Comune è attualmente composto da 1.836 punti luce, che coprono strade, vie, monumenti e elementi di arredo urbano. Oltre al rinnovo dei punti luce, saranno effettuati investimenti per la sostituzione di sostegni ammalorati e il cambio e la messa a norma dei quadri elettrici di alimentazione, nonché altri interventi per l’adeguamento normativo e la manutenzione straordinaria. City green light investirà a Mileto, complessivamente, 674.135,86 euro per il rinnovo dell’illuminazione pubblica. Eventuali guasti sul territorio potranno essere segnalati al numero verde 800642120 o tramite la mail segnalazioni.mileto@citygreenlight.com in ogni momento dell’anno, comunicando la via e il numero del lampione ubicato sullo stesso o il civico esatto in cui è situato. Al riguardo è disponibile anche l’App “CityGreenApp” dedicata per sistemi iOS e Android.

LEGGI ANCHE: Mileto, la tecnologia svela il vero volto dell’antico sito normanno

Mileto antica, domani il focus sulle ricerche inedite dell’Università di Siena