Vibo, studenti costretti ad abbandonare le lezioni all’Istituto G. Galilei, De Pinto: «Piove in classe»

Mino De Pinto

«Piove in classe all’I.T.E. di Vibo Valentia». Così il segretario cittadino della Lega, Mino De Pinto, riporta quanto accaduto all’Istituto Tecnico Economico “G. Galilei” durante l’orario delle lezioni, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, con altrettanto materiale fotografico, da alcuni genitori degli alunni della III B. «Dal soffitto dell’aula, l’acqua ha iniziato a cadere sui banchi costringendo i ragazzi ad abbandonare le lezioni – continua De Pinto -. Il problema delle condizioni strutturali e igienico-sanitarie degli istituti scolastici della nostra provincia è storia vecchia e da sempre oggetto di attenzione. Basti pensare a quanto si sente in giro su tragedie dovute a crolli e cedimenti per interrogarsi sulla situazione. Le scuole di Vibo e dei comuni della provincia sono spesso vetuste e con scarsa manutenzione dovuta soprattutto alla mancanza di fondi da destinare alla sicurezza o, al contrario, all’incapacità di spendere le risorse assegnate per il miglioramento. Quello che vogliamo fare oggi è lanciare un appello agli enti preposti per incrementare la vigilanza sulla situazione strutturale degli istituti, soprattutto con la stagione invernale alle porte, in termini di manutenzione contro le infiltrazioni e di efficienza degli impianti di riscaldamento. Come Lega Vibo Valentia – conclude De Pinto -, metteremo in campo il nostro impegno per garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico, quindi ci faremo portavoce presso la Regione e la Provincia per garantire strutture adeguate o trovare quelle soluzioni che possano arginare il problema».

