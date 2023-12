Vibo, doni in arrivo per i piccoli degenti dell’ospedale Jazzolino

Doni in arrivo per l’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. “Amici di Denise”, una piccola associazione di volontariato di Cinisello Balsamo in provincia di Milano, regalerà materiale utile al reperto pediatrico e piccoli doni ai bimbi degenti. Il sodalizio è nato in ricordo di Denise Quattrocchi giovane cinisellese venuta a mancare nell’agosto 2011 per un tumore ai polmoni all’età di ventuno anni. L’associazione è stata fortemente voluta e fondata da mamma Sonia: «Prevalentemente – scrivono – operiamo con le nostre donazioni nell’ambito dei minori, con aiuti (nel nostro piccolo) presso ospedali, case famiglia non tralasciando associazioni sportive e minori in difficoltà. Negli ultimi anni ci siamo dedicati all’aiuto delle popolazioni nazionali e internazionali in difficoltà. Quest’anno abbiamo deciso di voler fare qualcosa di concreto in un ospedale fuori dalla nostra regione. Abbiamo scelto l’ospedale “G.Jazzolino” di Vibo Valentia (avendo dei soci residenti in zona)». La donazione si terrà il 9 dicembre alle ore 11.00.

LEGGI ANCHE: A San Gregorio d’Ippona inaugurata la cucina solidale – Video

Sport e solidarietà, si rinsalda la collaborazione tra la Tonno Callipo Volley e l’associazione Valentia

Pedalata per la ricerca, a Limbadi la tappa conclusiva dell’impresa di Mimmo Aquilano