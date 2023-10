Sport e solidarietà, si rinsalda la collaborazione tra la Tonno Callipo Volley e l’associazione Valentia

Continua la solida collaborazione tra la Tonno Callipo Volley e l’Associazione Valentia che, per il terzo anno consecutivo, sancisce la loro condivisione di valori ed intenti. Un triennio quello trascorso caratterizzato da iniziative benefiche e solidali da cui si percepiscono le volontà di entrambe di percorrere una strada comune che vada oltre lo sport agonistico. Tante le attività che sul piano sociale hanno legato le due realtà mosse dai valori supremi ed irrinunciabili quali il rispetto delle regole, l’altruismo e la solidarietà. Il presidente dell’Associazione Valentia, Anthony Lo Bianco, evidenzia la mission da portare avanti: «Siamo grati ed orgogliosi della partnership stabilita con la Tonno Callipo Volley. Questo accordo, giunto al terzo anno, ha dimostrato come due realtà vibonesi possano collaborare in maniera proficua, unendo le loro forze per il bene della comunità. La nostra esperienza – sottolinea Lo Bianco – può essere paragonata ad un viaggio di scoperta e di crescita. La sincera dedizione e l’etica del lavoro della famiglia Callipo sono state per noi un faro, illuminando la via per realizzare progetti che hanno un impatto tangibile sul nostro territorio. La passione e la partecipazione sono esempi luminosi di vero impegno sportivo ed imprenditoriale, e sono una testimonianza di come l’industria e il sociale possano coesistere e prosperare». Una sinergia dunque proficua che annovera tra i propri successi le tante iniziative degli anni scorsi per chi è in difficoltà, attraverso la raccolta alimentare nel periodo natalizio grazie alla partecipazione dei volontari dell’Associazione Valentia e delle varie squadre della Tonno Callipo, con i pallavolisti in prima fila a regalare anche solo un sorriso, un selfie, un autografo. Temi sociali che vanno oltre lo sport, da sempre a cuore del presidente Pippo Callipo, sensibile verso chi soffre con l’intento di contribuire allo sviluppo di un senso di comunità.

Sui propositi per il futuro il presidente Lo Bianco aggiunge: «Desideriamo ampliare e potenziare le attività sociali che svolgiamo insieme alla Callipo. Crediamo fermamente nel potere delle iniziative sociali come mezzi per migliorare la vita delle persone, in particolare in questi tempi in cui la coesione sociale è più che mai necessaria. Quando le forze sane e positive del territorio si uniscono, come nel nostro caso, il potenziale di creare un impatto duraturo è immenso». Quindi un ringraziamento finale: «Esprimo un caloroso applauso alla famiglia Callipo: la vostra visione, il vostro impegno e la vostra integrità – Lo Bianco si rivolge direttamente – sono fonte d’ispirazione per tutti noi. Grazie per averci scelto come vostri partner in questo cammino, e siamo ansiosi di vedere cosa il futuro ha in serbo per questa nostra fruttuosa collaborazione». Anche il vicepresidente Filippo Maria Callipo, entusiasta da sempre dell’unione con l’Associazione vibonese, dichiara: «Sono fiero del rapporto che abbiamo instaurato con l’Associazione Valentia e convinto che le cose fatte bene siano il risultato di una visione comune che noi ci siamo sentiti di condividere fin da subito. L’amore per la terra in cui viviamo e il senso di comunità ci accomunano e ci spingono verso un impegno costante e serio nell’attuazione di progetti attenti alle esigenze dei meno fortunati sensibilizzando però tutti ad agire secondo i principi di solidarietà e rispetto».

