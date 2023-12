Vibo, lavori sulla linea elettrica: ecco le vie interessate dall’interruzione

A causa di alcuni interventi, che hanno come fine il miglioramento della qualità del servizio elettrico in alcune zone di Vibo Valentia, E-distribuzione comunica che l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe subire delle interruzioni durante la giornata dell’11 dicembre, dalle ore 8:30 alle ore 16:30. La società di fornitura elettrica invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) a Vibo Valentia sono: corso Umberto I da 97 a 101, 107, 111, 117, 123, 14, da 96 a 100, da 106 a 114, 118, da 122 a 124, 128, sn; via F. Fiorentino da 5 a 9, da 13 a 23, da 29 a 33, da 8 a 18, sn; Via E. Gagliardi da 87 a 91, da 86 a 92, 104, sn; piazza Garibaldi 13, 17, 8, da 16 a 18, sn; discesa Spirito Santo da 1 a 3, da 2 a 6; via M. Francica da 1 a 3, 2, sn; via Luigi Razza da 5 a 7, sn; largo Intendenza da 6 a 8, sn; vico Mercanti da 12 a 16; piazza Diaz da 12 a 14, sn; via O. Simonetta 1, 5, 9; salita Cappuccini 3, sn; via C. Gagliardi 10; vico Sole 4, 10; via F. Zoda 4. E-distribuzione comunica inoltre che l’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

