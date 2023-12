Vibo, cerimonia di giuramento per quasi 200 Allievi della Polizia di Stato

Questa mattina, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, si è svolta la cerimonia di giuramento dei 183 Agenti in Prova della Polizia di Stato che hanno frequentato il 223° corso di formazione, alla presenza del prefetto Giovanni Grieco, del questore Cristiano Tatarelli, del direttore della Scuola di Polizia Stefano Dodaro e altre autorità cittadine. Prima dell’inizio della cerimonia, il questore, alla presenza del direttore della Scuola e degli Allievi Agenti, ha deposto un omaggio floreale in memoria dei caduti della Polizia di Stato. Le fasi solenni del giuramento sono state trasmesse sulla pagina Facebook della Polizia ove è stato realizzato un videocollegamento con la Scuola di Polizia di Brescia in cui era presente il Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani. Il Capo della Polizia, nel suo messaggio ai nuovi Agenti della Polizia di Stato, ha sottolineato l’importanza di essere sempre vicini alle esigenze della collettività con professionalità, spirito di sacrificio e massima disponibilità. In contemporanea, altri 1.719 Agenti della Polizia di Stato, appartenenti alle Scuole della Polizia di Stato di Abbasanta, Alessandria, Campobasso, Pescara, Peschiera del Garda, Piacenza, Spoleto e Trieste hanno giurato fedeltà alla Repubblica.

LEGGI ANCHE: Vibo, Nicola Malagreca Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica

Sedici nuovi carabinieri in arrivo al Comando provinciale di Vibo Valentia

Venerdì a Vibo la cerimonia di giuramento degli allievi del 223° corso di formazione

Vibo, l’ispettore Campisano va in pensione dopo oltre 40 anni nella Polizia di Stato