Natale a Pizzo, messa in Duomo a mezzanotte annullata… per mancanza di fedeli

A Pizzo messa di mezzanotte in Duomo annullata per… mancanza di fedeli. Una decisione che sta suscitando non poco dibattito nella cittadina napitina in vista dell’imminente arrivo del Natale. Per molti, una “tradizione” interrotta, mentre per altri, una scelta corretta alla luce dei pochi presenti registrati nell’edizione 2022. Secondo alcuni fedeli, a determinare la scarsa presenza, anche l‘insistenza di parcheggi a pagamento nell’area del Duomo. Le celebrazioni si svolgeranno nella chiesa Resurrezione di Gesù e Santuario di San Francesco. Oltre alla messa in Duomo, non si terrà neanche il corteo alla capanna per la nascita di Gesù. C’è chi spera in un dietro fronte per non perdere una tradizione che resta nel cuore di molti napitini, altri sollecitano l’intervento del vescovo monsignor Attilio Nostro.

