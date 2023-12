Vibo, i ragazzi dell’Alberghiero a Striscia con il loro piatto antispreco – Video

Un piatto anti-spreco che celebra la tradizione culinaria mediterranea ed esalta i suoi valori più nobili in un’epoca di consumismo senza freni. Un esempio di recupero degli “scarti” alimentari rivisitati con maestria dagli studenti dell’Istituto alberghiero “Gagliardi” di Vibo Valentia protagonisti nei giorni scorsi di un servizio andato in onda su Striscia la notizia, il tg satiro in onda su canale 5. In particolare l’inviato Luca Galtieri e la troupe di Striscia hanno fatto tappa in città dove hanno avuto modo di apprezzare la preparazione e la creatività degli allievi della scuola. Accolti dalla dirigente Eleonora Rombolà, la squadra dell’Alberghiero ha messo in atto il suo motto “Non si butta mai via niente” con la preparazione del fritto ripescato. Un piatto che valorizza le parti meno nobili dei prodotti ittici e soprattutto va a recuperare pane raffermo, bucce di patate, melanzane, zucchine e carote che finiscono il più delle volte nella spazzatura. Il team, guidato dagli chef Bruno Rocco e Costantino Loiacono, ha eseguito e illustrato le varie fasi di preparazione. A chiudere il piatto, immancabile, il peperoncino rosso simbolo della Calabria. Un’esperienza di crescita per i ragazzi che puntano ad una carriera nel mondo della ristorazione senza mai dimenticare le regole per una cucina sostenibile e antisprechi. Per guardare il video, clicca qui.

