Briatico, primi passi per il recupero del campetto sportivo di San Costantino

Con determina dell’area tecnica-lavori pubblici nuovi passi avanti per restituire dignità e decoro al campetto di calcetto sito nella frazione di San Costantino di Briatico. È stata infatti approvata la perizia tecnica e cristallizzato l’impegno spesa. Nell’atto si ricorda che: «L’amministrazione comunale, al fine di dare ai ragazzi residenti la possibilità di aggregarsi in luoghi sicuri per attività di gioco, aveva stipulato con l’ente provincia una convenzione per il trasferimento della struttura sportiva (rientra ora tra i beni del Comune tramite una formula di “riscatto” concordata con l’ente intermedio), con lo scopo di effettuare lavori per renderla sicura e utilizzabile». Allo stato, si ricorderà, l’impianto versa in uno stato di abbandono. Le condizioni generali del campetto, realizzato con fondi pubblici e più volte vandalizzato, rendono rischioso l’utilizzo.

Una devastazione che ha riguardato la recinzione, i sanitari, finanche i muri degli spogliatoi. Da qui l’esigenza, più volte manifestata dallo stesso sindaco Lidio Vallone e la sua compagine amministrativa, di predisporre una progettazione finalizzata alla sua sistemazione. L’ufficio tecnico, quindi, ha proceduto ed effettuato sopralluoghi individuando gli interventi necessari da attuare per dare la possibilità dell’utilizzo della struttura in sicurezza. All’esito della ricognizione, prevista una spesa complessiva di 25mila euro di cui 21mila e 497 euro solo riguardanti l’importo dei lavori. Approvata la perizia tecnica e relativi elaborati recanti il quadro economico, l’ufficio ha anche deliberato l’avvio dell’appalto per l’affidamento dei lavori mediante procedura diretta. Impegnata la spesa per l’esecuzione dei lavori su fondi di bilancio comunale.

LEGGI ANCHE: Amministrazione condivisa, istituzioni e associazioni insieme per migliorare servizi e qualità di vita

Campetto di San Costantino di Briatico nel degrado, il sindaco: «Vandalismo puro, puntiamo al recupero»

Briatico punta sulla valorizzazione di un patrimonio unico, ma per il porticciolo ancora niente fondi