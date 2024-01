All’Itg di Vibo l’open day per il nuovo corso “Quadriennale di Chimica”

Lunedi 29 gennaio 2024, alle ore 10:30, nell’aula magna dell’Itg di Vibo Valentia, si terrà l’evento di presentazione del nuovo indirizzo “Quadriennale di Chimica con curvatura Sicurezza alimentare, ambiente, agroenergia”. Si tratta di un percorso recentemente autorizzato dal Mim che intende valorizzare la filiera tecnico-professionale-formativa. L’incontro dal titolo “Il ruolo della scuola nelle filiere produttive: il nuovo indirizzo di studi quadriennale di chimica con curvatura sicurezza alimentare, ambiente, agroenergia” vedrà la presenza di tutti gli attori della filiera formativa: Its Academy Iridea, Azienda Santacroce, Confindustria, Gal Terre Vibonesi, nonché, in rappresentanza del Comitato promotore per il Bergamotto, il professore R. Previtera , docente dell’Itg–Iti Vibo Valentia. Modererà l’incontro Irene Sgrò, docente di chimica dell’Iis Itg e Iti di Vibo Valentia, mentre ad aprire i lavori sarà la dirigente scolastica Maria Gramendola. All’evento sono invitati i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi ed Omnicomprensivi della provincia di Vibo Valentia, i docenti referenti orientamento e i genitori con le studentesse e gli studenti.

