Il futuro del turismo in Calabria, approfondimento a Dentro la notizia

La Sala Verde della Cittadella regionale di Catanzaro ospita una giornata di lavori sul tema “Calabria Straordinaria: il futuro del turismo”. Amministratori, operatori e imprenditori a confronto per analizzare criticità e punti di debolezza, con l’obiettivo di trasformare la Calabria in una meta turistica ambita globalmente anche grazie ai nuovi voli presentati nei giorni scorsi. Si guarda al futuro dunque, provando a pianificare la prossima stagione turistica. Ne parleremo oggi nella nuova puntata di Dentro La Notizia, in onda alle 14:30 su LaC Tv. In studio Pier Paolo Cambareri, in diretta dalla Cittadella Salvatore Bruno che ci farà sentire le voci degli operatori turistici presenti. In collegamento anche Massimo Tigani Sava, coordinatore del reparto Sviluppo Identità Territoriale del Gruppo Pubbliemme.

Dove vedere la puntata

Dentro la notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.

LEGGI ANCHE: Trattori allo svincolo di Pizzo, le testimonianze degli agricoltori

Lavoro, gli industriali vibonesi spiegano il paradosso calabrese a Dentro la Notizia

“Dentro la notizia” ha acceso i riflettori sulla sanità vibonese – Video