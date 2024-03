Il telegiornale di LaC News24 si arricchisce di nuovi contenuti

Grandi novità per il telegiornale di LaC News24. Da oggi, lunedì 4 marzo, le edizioni in diretta cambieranno infatti pelle, grazie a una formula che gli consentirà di informare in modo ancora più puntuale e approfondito. Naturalmente, sempre largo spazio a cronaca, politica, sanità, costume, sport come è sempre stato per un tg tanto amato dai calabresi. Ma i principali cambiamenti riguardano l’introduzione delle rubriche che ogni giorno si occuperanno di portare al telespettatore un punto di vista differente e approfondito su argomenti di varia natura. Si parte il lunedì con “Economia e territorio”, a cura di Franco Laratta: un focus sullo stato del settore in Calabria, tra eccellenze e criticità. Il martedì è dedicato alla Salute: Rossella Galati si concentrerà su patologie e rimedi grazie ai consigli degli esperti. Il mercoledì toccherà a Francesco Graziano con “Il Carrello della spesa”: ci accompagnerà tra le bancarelle dei mercatini e le corsie dei supermercati per tastare il polso dei consumi e dei consumatori calabresi. Spetterà invece ad Alessia Principe portarci a scoprire talenti e appuntamenti legati al mondo della cultura e dello spettacolo, tutti i giovedì. Il venerdì ci si prepara al weekend grazie a Francesco Rende e Ivan Sorrentino che ci faranno conoscere gli eventi di rilievo che si svilupperanno in Calabria nel fine settimana. Saverio Caracciolo e le sue “Storie”, invece, il sabato ci porteranno a scoprire personaggi, fatti e personalità che rendono grande la nostra regione. Si chiude la domenica con “Le parole dei luoghi”: un viaggio tra i posti più suggestivi della punta dello Stivale, noti e meno noti, grazie a Mariassunta Veneziano e Francesco Tricoli. Ma le novità non finiscono qui. Spazio anche alle previsioni del tempo, curate da Salvatore Lia e presentate ai telespettatori da Jennifer Stella. Una ventata di novità, dunque, in casa LaC News24, tutte indirizzate a portare nelle case dei calabresi un’informazione alla loro altezza, che sappia coniugare la tempestività della cronaca con l’approfondimento delle rubriche.

