Vibo, la crisi del Sistema bibliotecario approda a Dentro la notizia

Il Sistema bibliotecario vibonese, la più grande biblioteca della Calabria, è in piena crisi. Sulle sue spalle un debito che supera i 200mila euro e un provvedimento di sfratto da parte del Comune di Vibo Valentia, che intima al Sbv di lasciare Palazzo Santa Chiara a stretto giro. Come andrà a finire? Ne parleremo durante la puntata odierna di Dentro la Notizia, in onda alle ore 14:30 su LaC Tv. In studio Pier Paolo Cambareri che avrà come ospiti Fabio Signoretta, sindaco di Ionadi e presidente uscente del Sistema bibliotecario vibonese, e Gilberto Floriano, storico presidente del Sbv. In collegamento da Palazzo Santa Chiara Cristina Iannuzzi.

