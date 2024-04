Vibo: traffico e disagi a Moderata Durant, avviata una raccolta firme

Arrivano nuove segnalazioni da Moderata Durant. Il popoloso quartiere di Vibo, infatti, dopo gli atti vandalici e gli schiamazzi notturni, lamenta problematiche connesse alla viabilità. A prendere la parola gli stessi cittadini: «Via Giovanni Spadolini – affermano – è diventata un imbuto fatto di marciapiedi e macchine parcheggiate su entrambi i lati della carreggiata». Così, nei giorni scorsi, «mentre nel PalaBorsellino, struttura sportiva importantissima per il quartiere e non solo, si svolgevano delle attività di pallavolo, le vie circonstanti erano un pullulare di auto che percorrevano quella strada con non poche difficoltà». Una situazione esasperante per i residenti che si sono rivolti al Comitato di quartiere per cercare un’interlocuzione con il Comune alla ricerca di una possibile soluzione: «Questo perché, con le auto parcheggiate sia a destra che a sinistra, la visuale per chi esce dai cancelli privati è davvero compromessa. Risale a pochi giorni fa l’ultimo incidente che ha visto coinvolte due autovetture. In più – fa presente Gianluca Vasapollo, residente – in estate il quartiere accoglie centinaia di ragazzi con inevitabili riflessi sulla circolazione». «Le strade, già strette, “soffrono” la sosta delle macchine parcheggiate sui due lati rendendo quasi impossibile il transito delle autovetture. A nostro avviso, bisognerebbe adibire a parcheggio un’area già esistente che pare essere comunale, nella quale già qualcuno parcheggia ma che non si presenta nelle migliori condizioni. Basterebbe cospargere di ghiaia il terreno. Con questo semplice intervento – si evidenzia – si potrebbero recuperare più di centocinquanta posti che andrebbero a decongestionare il traffico. Inoltre si potrebbe vietare la sosta e il parcheggio dal lato dentro o sinistro per evitare intralci anche ad un eventuale passaggio di mezzi di soccorso». Alla luce di ciò, i residenti hanno optato per una raccolta firme da presentare in Prefettura e Questura, affinché si prendano provvedimenti e si raggiunga una soluzione.

