Frazione San Pietro senza strada e ora anche senza acqua, in pratica senza futuro. Residenti: «È vergognoso»

«È una vergogna. Siamo senz’acqua da ieri e nessuno ha avuto il buonsenso di avvisarci». C’è malumore tra i residenti di San Pietro. Nella piccola frazione di Vibo, già provata da un lungo isolamento a causa di un imponente movimento franoso che da anni blocca l’accesso principale al paese con inevitabili riflessi sulle vite degli abitanti, i rubinetti sono a secco da mezzogiorno di domenica 2 giugno.

Una festa della Repubblica condita dai disagi, come ci spiegano gli stessi interessati: «Abbiamo cercato di contattare il Comune ma non abbiamo ricevuto risposta. Siamo riusciti a interfacciarci con la Sorical ma è stato escluso un guasto o interventi in corso. Perché siamo senz’acqua? Vorremmo saperlo anche noi». La carenza idrica riguarda non solo le case ma anche gli spazi pubblici: «Le fontanelle del paese sono pure a secco. Per sopperire ai più elementari bisogni dobbiamo utilizzare casse d’acqua oppure andare con i secchi a recuperare un po’ d’acqua ad una sorgente che si trova qui in zona. Un passo indietro nel tempo di cui non avevamo certamente bisogno».

Le lamentele riguardano in particolare il disinteressamento degli amministratori: «Un avviso, un’autobotte per l’emergenza. Nulla. Tutto tace. Nella nostra frazione vivono anche diversi bambini e anziani. L’acqua è un bene primario eppure, nel 2024, siamo costretti a fronteggiare queste situazioni senza alcun supporto. Speriamo che la situazione si sblocchi nella giornata odierna». Nei giorni scorsi, disagi per l’erogazione idrica erano stati segnalati a Piscopio.

