La Ninfa Scrimbia trasloca, accolta la richiesta di spostamento della statua simbolo di piazza Municipio a Vibo

La Ninfa Scrimbia, secondo la mitologia, era una delle Idriadi che popolavano Hipponion e che rendeva rigogliosa la natura del territorio ipponate. A lei si è ispirato lo scultore Reginaldo D’Agostino nel realizzare la statua collocata all’interno della vasca che si trova in piazza Martiri d’Ungheria o Piazza Municipio. Il Kiwanis di Vibo Valentia, che aveva fatto dono al Comune della scultura collocata nella piazza più importante della città, ha ora richiesto lo spostamento dell’opera scultorea denominata “Ninfa Scrimbia” nell’area comunale a verde prospiciente il lato posteriore del palazzo comunale Luigi Razza, sita in prossimità di via Enrico Fermi.

Condividendo le motivazioni della richiesta, indicate nei lavori di rigenerazione e riqualificazione urbana di piazza Martiri d’Ungheria, la Giunta comunale, con deliberazione n. 131 del 7 giugno 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, ha accolto la richiesta di spostamento e nuova collocazione della scultura raffigurante la Ninfa Scrimbia, considerata appartenente al patrimonio identitario della città di Vibo Valentia.