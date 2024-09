Vibo, inizia la scuola e via Luigi Razza torna in parte percorribile ma a 20 chilometri all’ora

«L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, per meglio agevolare lo scorrimento della viabilità nel centro storico e alla luce dell’avanzamento dei lavori, ha disposto la riapertura parziale al transito veicolare di una corsia nel tratto di via Luigi Razza in cui insiste il cantiere per la rigenerazione della piazza». Questo è quanto fa sapere in una nota l’amministrazione comunale guidata da Enzo Romeo. «Tenuto conto dell’imminente inizio dell’anno scolastico, con la presenza di più istituti nella parte alta della nostra città – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone – e considerando che ancora sono in essere altri cantieri, abbiamo chiesto alla direzione dei lavori di consentire una riapertura parziale del tratto di strada già completata, per andare incontro alle legittime esigenze dei cittadini e degli automobilisti».

«Trattandosi ancora di area di cantiere – si precisa nella nota -, il transito dovrà avvenire ad una velocità non superiore a 20 chilometri orari. Gli operai della ditta sono al lavoro per predisporre la segnaletica e la strada sarà fruibile già da questo weekend. Al contempo, si è provveduto ad intervenire sulla viabilità anche in un’altra zona interessata da cantiere, quella di viale Affaccio. Nello specifico: è stato invertito il senso di marcia delle vie Gobetti e Spinelli. In tal modo il traffico potrà scorrere in maniera più agevole in primis per i mezzi di trasporto pubblico come gli autobus, che avranno la possibilità di immettersi su viale Affaccio, provenendo dalla biblioteca comunale, già da via Spinelli senza intasare gli incroci su via Lacquari nei pressi del nuovo Tribunale».